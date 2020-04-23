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الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

سؤال برلماني بشأن إجراءات حماية طلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:49 م
دينا عبد العزيز
دينا عبد العزيز
إسلام نصير
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تقدمت دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن الإجراءات الاحترازيه التي اتخذتها الوزارة لحماية طلاب الثانوية العامة في أثناء إجراء الامتحانات وآليات منع التجمعات بين الطلبة خصوصا أمام المدارس واأثناء دخول وخروج الطلاب.

وأشارت عبد العزيز، في بيان، إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت إجراء امتحانات الثانوية العامة في موعيدها وعدم وجود أي تغيير فيها على عكس المراحل الأخرى، الأمر الذي يتطلب أخذ العديد من الإجراءات الاحترازيه اللازمة لإجراء تلك الامتحانات لا سيما وأن هناك تقريبا مليون طالب في الصف الثالث الثانوي، وفي ظل زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا لا بد من اتخاذ اللازمة لحماية الطلاب، والإعلان عن ذلك لطمئنتهم وأولياء أمورهم.

وأوضحت، أن الوزارة لم تعلن حتى الآن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في اللجان لحماية الطلبة والمعلمين والحفاظ على صحتهم أثناء أداء الامتحانات، وتطبيق كافة طرق السلامة والوقاية للحفاظ على صحة الطلاب وعدم ظهور إصابات أو انتقال عدوى بينهم ليس فقط داخل اللجان ولكن في فناء المدارس وأمامها، لا سيما وأن أولياء الأمور والطلبة يتجتمعون أمام المدارس.

ولفتت أن هناك حتميه لإعلان الوزارة عن الإجراءات الاحترازية لطمئنة الجميع، فجزء كبير من تركيز الطالب حالتة النفسية خصوصا مع خروج بعض المطالب بالتأجيل أو إيجاد بديل.

وتساءلت عضو مجلس النواب، عن لماذا لا يتم الاستعانهة بمراكز الشباب كلجان بحيث تقل الأعداد في المدارس؟.

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