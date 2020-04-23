سؤال برلماني بشأن إجراءات حماية طلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات

تقدمت دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن الإجراءات الاحترازيه التي اتخذتها الوزارة لحماية طلاب الثانوية العامة في أثناء إجراء الامتحانات وآليات منع التجمعات بين الطلبة خصوصا أمام المدارس واأثناء دخول وخروج الطلاب.وأشارت عبد العزيز، في بيان، إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت إجراء امتحانات الثانوية العامة في موعيدها وعدم وجود أي تغيير فيها على عكس المراحل الأخرى، الأمر الذي يتطلب أخذ العديد من الإجراءات الاحترازيه اللازمة لإجراء تلك الامتحانات لا سيما وأن هناك تقريبا مليون طالب في الصف الثالث الثانوي، وفي ظل زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا لا بد من اتخاذ اللازمة لحماية الطلاب، والإعلان عن ذلك لطمئنتهم وأولياء أمورهم.وأوضحت، أن الوزارة لم تعلن حتى الآن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في اللجان لحماية الطلبة والمعلمين والحفاظ على صحتهم أثناء أداء الامتحانات، وتطبيق كافة طرق السلامة والوقاية للحفاظ على صحة الطلاب وعدم ظهور إصابات أو انتقال عدوى بينهم ليس فقط داخل اللجان ولكن في فناء المدارس وأمامها، لا سيما وأن أولياء الأمور والطلبة يتجتمعون أمام المدارس.ولفتت أن هناك حتميه لإعلان الوزارة عن الإجراءات الاحترازية لطمئنة الجميع، فجزء كبير من تركيز الطالب حالتة النفسية خصوصا مع خروج بعض المطالب بالتأجيل أو إيجاد بديل.وتساءلت عضو مجلس النواب، عن لماذا لا يتم الاستعانهة بمراكز الشباب كلجان بحيث تقل الأعداد في المدارس؟.