حاكم فيينا يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان

أعرب حاكم العاصمة النمساوية فيينا، ميخائيل لودفيج، اليوم، عن خالص تهنئته للمسلمين في النمسا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وقال لودفيج، في تصريحات له اليوم الخميس: "أتمنى للجالية المسلمة رمضانًا طيبًا وصومًا مقبولًا ملىء بالخير والسلام والروحانيات"، مضيفا "أن الصوم هذا العام يجيء فى ظروف مختلفة، حيث يواجه العالم تحديات وباء كورونا"، متمنيا أن يوفق الله الجميع من أجل تجاوز هذه الأزمة.من جانب آخر؛ أشار لودفيج، إلى أن العمل فى بلدية فيينا سوف يستأنف فى منتصف مايو المقبل، مع اتخاذ التدابير والاحتياطات الصحية، مشيدا بدور العاملين فى الفترة الماضية والذين أداروا شئون العاصمة عبر الإنترنت.