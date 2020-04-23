ترامب يهنئ المسلمين برمضان: «فرصة لتجديد وتقوية العقيدة»

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تمنيه لجميع المسلمين في الولايات المتحدة وفي سائر أنحاء العالم شهرا مباركا ومفعما بالسلام.وأضاف في كلمة صدرت عن البيت الأبيض اليوم الخميس، "هذا الشهر المقدس يمثل لملايين حول العالم، فرصة لتجديد وتقوية عقيدتهم من خلال صيام وصلاة وتأمل وقراءة للقرآن والأعمال الصالحة، وهذه جميعا أمور تتوافق مع القيم العالمية التي تعززها العقيدة الإسلامية، من السلام والعطف والحب والاحترام للجميع".وقال إنه "على مدار الأشهر السابقة، شهدنا مدى أهمية الصلاة خلال الفترات الصعبة، واليوم ومع دخول شهر رمضان، أصلي من أجل أن يجد كل من يشهد هذا الشهر الراحة والطمأنينة في عقيدتهم، رمضان مبارك".