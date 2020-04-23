ملف شامل عن العملات المشفرة وطرق التداول

تعتبر العملات المشفرة هي الأكثر تداولا في الوقت الحالي، كما يوجد أكثر من 8000 عملة متداولة في الوقت الحالي، كما أن العدد في ازدياد كبير، ويمكن لأي مبرمج أن يقوم بإنشاء العملة المشفرة في أي وقت، وفقا للقيمة السوقية الموجودة في الوقت الحالي، وتحتل البيتكوين صدارة كل شيء.

العملات المشفرة

قلت في هذا الوقت عملية التعامل مع Cryptocurrencies النقدية، وزاد الإقبال على العملات المشفرة، وبالرغم من الشكوك الكبيرة التي كانت حولها، ولكن أثبتت هذه العملات أثرها القوي في السوق الإلكتروني، كما إنها لاقت ترحيب كبير من قبل الكثير من محبي العملات المشفرة، كما وصلت أسعارها إلى قياس مميز.

حازت هذه العملة محل اهتمام الجميع بسبب الأسعار المختلفة والمميزة الخاصة بها، كما أن هذه العملة شكل من أشكال المال الذي يكون رقمي، وتم تصميمه لكي يكون آمن بشكل قوي ومن الممكن أن يكون مجهول من قبل المرسل أو المتلقي، كما أن هذه العملة مرتبطة بالإنترنت المشفر.

كما أنها تعني عملية تحويل جميع المعلومات التي تكون مقروءة إلى أخرى شفرة ولكنها غير قابلة لأن يخترقها أحد، كما أنه لا يمكن أن تتبع أي نوع من العمليات الخاصة بالشراء والتحويلات، وتطور الأمر في الوقت الحالي بشكل كبير من أجل أن يصبح أكثر قوة وأمان.

طريقة عمل العملات المشفرة

يوجد الكثير من الطرق المختلفة التي تعمل بها العملات المشفرة، وهي تستخدم في وجود التكنولوجيا التي تكون لا مركزية، من أجل السماح بعمليات الدفع الآمنة والعمل على تخزين الأموال ولكن دون الحاجة إلى ان تستخدم إسمك أو دون الذهاب إلى البنك الذي يعطل الوقت من أجل عمل التحويل.

تعمل العملة المشفرة على دفتر السندات العام والذي يكون موزع ويسمى البلوكشين، كما أنه سجل لجميع المعاملات التي يتم تحديثها باستمرار، ويتم العقد من خلال حاملي هذه العملات منذ بدايتها، كما أنه يتم إنشاء وحدات العملة الرقمية المشفرة من خلال التعدين وهذا الأمر يعتمد على قوة الكمبيوتر.

كما يمكن للمستخدم أن يشتري ما يريد من خلال الوسطاء أو شرائها من خلال الباي بال، وتم صرفها وتخزينها على المحفظة التي تكون مشفرة بشكل أساسي، ولكن البرمجة الأساسية لها هي البلوكشين، وكل ما تحتاجه الثقة في الكثير من الطرق التي تستخدمها للحصول على العملة الصحيحة.

سبب استخدام العملة المشفرة

تعتبر العملة المشفرة من العملات الآمنة في الوقت الحالي وهي توفر مستوى كبير من الأمان ولا يمكن أن يتم مزامنة المعاملات أو تزويرها، ولكن عند التحويل لا تدفع الكثير من الرسوم حتى وإن كان مكان الإرسال آخر بلاد العالم، وهذه الميزة تجعلها مميزة، وهذا يجعل العملة أكثر ثقة من العملة التقليدية.

كما أن هذه العملات متاحة للجميع ولا يمكن لأي شخص أو أي جهة أن تتحكم فيها، وبالتالي يتم فتح حساب للعملة المشفرة ولا يحتاج إلى أي بنك مركزي، وهذا يعتبر شكل جديد من المال ومتداول في سوق العملات التي تكون مشفرة، وكل ما عليك أن تستثمر مبلغ قليل لكي يصل إلى آخر كبير في اليوم التالي.

كما ينظر الكثير من الأشخاص إلى الاستثمار الكبير في العملات المشفرة، ويجب أن يكون لديه دراية كاملة من التقلبات التي تحدث في السوق والمخاطر المختلفة التي يتم اتخاذها في الوقت الحالي، ولكن تعد العملة آمنة لمن يستخدمها بعيدا عن الهاكرز على المواقع الإلكتروني المختلفة.

العملات المشفرة الأكثر تداول

يوجد الكثير من العملات الرقمية المشفرة التى يتم استخدامها في الوقت الحالي وهي الأكثر تميزا، ويتم تطوير هذه العكلة باستمرار ومن بين الأكثر تميزا في الوقت الحالي :

1. عملة البلوكشين والتي بلغت قيمتها الكبيرة في السوق بالوقت الحالي حوالي 93 مليار دولار أمريكي.

2. البيتكوين كاش وهي العملة المنقسمة عن تلك التي تسمى البيتكوين وهي ساهمت بشكل كبير في تسريع جميع المعاملات والتحويلات من أجل فك الشفرات وسعرها وصل إلى حوالي 800 دولار، وقيمتها السوقية وصلت إلى 5 مليار دولار.

3. عملة الإثريوم والتي تم تأسيسها في عام 2015 وهي رمز متميز للعملة المستخدمة في اللوكيشن الآثار يوم وهي الأفضل تميزا ولها قيمة كبيرة في السوق وصلت إلى حوالي 29 مليار دولار.

4. عملة أربيل وهي آخر نظام خاص بدفتر السندات والذي يكون موزع وكانت البداية منذ عام 2012، ومن هنا تستطيع أن تتبع أنواع المعاملات المختلفة واستخدمت من قبل في البنوك .

5. عملة اللايتكوين وهي الأكثر تشابه مع عملة البيتكوين ولكنها انتقلت بسرعة كبيرة في القيمة وطورت ابتكارات لا مثيل لها وبما في ذلك العمليات التي تكون تحويلية وسريعة وقيمتها الإجمالية حوالي 3 مليار دولار.

ويمكن لأي شخص أن يستخدم العملات المشفرة بشكل واسع دون الخوف من حدوث أي مشاكل أو مخاطر فهي آمنة بشكل قوي ولا يمكن أن يحدث معك مشاكل في سرقة البيانات أو الاموال الخاصة بك بأي وقت، فلذلك يمكنك أن تستخدمها باستمرار.

تداول عقود الفروقات لهذه العملات

يمكن لأي شخص يود التعامل الإلكتروني بالعملات المشفرة أن يدخل في هذا الاستثمار ولكن يجب أن يكون مهتم بهذا النوع من العملات الرقمية، ويتم التداول على منصة عقود الفروقات بلس 500، وهي توفر عملات أصلية ولكن مقابل عملة الدولار.

ويجب على كل شخص يود التعامل بهذه العملات المشفرة التي تسهل على الجميع الكثير من المعاملات المختلفة التي تأخذ وقت كبير في البنوك ولكن هذا الأمر يحدث أثناء وجودك في المنزل فقط لا غير ولا يسحب منك الوقت والجهد والتكلفة.