«حاسب يا طيب».. تتر مسلسل «خيانة عهد» لـ يسرا (فيديو)

نشرت شركة العدل جروب، على القناة الرسمية لها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، فيديو كليب أغنية "حاسب يا طيب" تتر مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا، التي حملت توقيع النجم مصطفى حجاج، حيث حرص الكاتب الكبير مدحت العدل، مؤلف الأغنية على الحضور لاستديو M sound لمالكه مهندس الصوت والمنتج هاني محروس لتسجيل الأغنية والاتفاق والتوقيع بينه وبين ممثلي شركة العدل، حيث يعد هاني محروس هو مالك شركة NJ ميوزك المنتجة للنجم مصطفى حجاج.أغنية "حاسب يا طيب" كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي وماستر ومكساج نادر حمدي.مسلسل "خيانة عهد" بطولة النجمة يسرا ويشارك معها كل من حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد سرحان، مصطفى درويش، خالد أنور، هنادي مهني، سلوى عثمان، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.