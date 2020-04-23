الحكومة الفلسطينية تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إنه لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا، منذ الإيجاز الصباحي.وأوضح ملحم - خلال الإيجاز حول فيروس كورونا في فلسطين أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس - إن 450 عينة كانت قيد الفحص المخبري وخرجت نتائجها، وجميعها جاءت سلبية، فيما لا تزال 1500 عينة قيد الفحص المخبري، وستعلن نتائجها فور خروجها من المختبرات.