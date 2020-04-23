العراق: 46 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد.وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الخميس - أنه جرى فحص 2002 نموذج في كافة المختبرات المختصة عدا مختبرات إقليم كردستان؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 64 ألفا و882.وأشارت إلى أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت اليوم 46 إصابة، ولا يوجد حالات وفاة، وحالات الشفاء 25 حالة، مؤكدة أن مجموع الإصابات 1677 حالة وحصيلة الوفيات 83، ومجموع حالات الشفاء 1171.