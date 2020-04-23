6 خدمات يقدمها الشهر العقاري للمواطنين في رمضان

أعلن وزير العدل المستشار عمر مروان، عددا من الخدمات التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس.وتسلمت مكاتب الشهر العقاري تعليمات مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق منشورا فنيًا تم توزيعه على المأموريات بشأن الخدمات التي ستقدمها المكاتب خلال شهر رمضان.ونص القرار: "أنه بشأن الإجراءات المتوالية التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفَيروس كورونا المستجد، وصدور قرار رئيس الوزراء باستمرار تلك الإجراءات ومنها تعليق الخدمات المقدمة للجمهور من الوزارات والمصالح ومنها مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.وبناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء باستثناء المعاملات الاتي بيانها والمقدمة من فروع التوثيق علي مستوي الجمهورية من الخدمات المعلق تقديمها للجمهور بتلك الفروع.وشملت معاملات عقد إيجار إثبات التاريخ، والتصديق الدفاتر التجارية، ومحضر إيداع وصية مغلقة، ومحضر فتح وصية مغلقة، وتوكيل خاص لصرف المعاش، وأخيرًا الأقرارات.وقرر وزير العدل بدء تقديم معاملات التوثيق السابقة بدءا من 26 ابريل.