عبد الرحيم طايع يكتب.. دروس كورونا للإنسانية

من قال إن الشر لا يمنح للناس دروسا مهمة كالدروس التي يمنحها لهم فعل الخيرات؛ فقد لغا في قوله، فالشر مانح دروس عظيمة لا تقل فوائدها عن دروس الخير بل قد تزيد.. ولنا في فيروس كورونا، الذي هو شر محض، ما يؤكد هذه النظرية بلا تحايل؛ فما قبله شيء وما بعده شيء آخر، والفترتانمتصلتان، والمحصِّلة الإيجابية حدثت فعليابوجوده مع كونه القاهر العربيد.معظم الناس قبل الوباء الفاشي المنتشر، كانوا غير راضين عن حيواتهم، كانت الحيوات للأمانة ينقصها ما يجعلها أفضل، لكن كانت مساحات الضجر البشرية الهائلة تفوق جميع ما نقص، كان الطموح المشروع في التغيير كبيرا، ولا لوم عليهم طبعا إذ يريدون تغيير واقعهم إلى ما يرفعهم فلا يزري بهم، لكن اللوم يكون عظيما حين يجاوز الطموح فكرة المشروعية، ويجمح بالناس كما يجمحون به إلى فساد مبين، وللأسف فقد جاوز طموح كثيرين حدَّه وخرق الأسقف كلَّها وتحدَّى ظروفه بأسلحة دنيئةدونها الأخلاق الطيبة.. ههنا كان أول درس من دروس كورونا أن الحياة السابقة له كانت طبيعية ومقبولة ولم تكن سيئة ولا مملة بالصورة التي رسخت في أذهان الأغلبية؛ والعجيب أن الأغلبية، بعد سقوط العالم بأسره بين فكَّي الوباء المهلك، آمنت بذلك إيمانا بالغا، وراحت تستعيد ذكرياتها قبل الحدث الفظيع واصفة إياها بالجميلة الغالية، أكثر من ذلك وصفت نفسها بالمبالغة إذ رامت تغيير أشكال أوضاعها أو جواهرها،في يوم من الأيام، وجدَّت في ذلك؛ فلم تكن بالأوضاع المهينة على كل حال!قبل الفيروس اللعين أيضا، كان الناس يحرصون على جمع الأموال حرصا شديدا؛ فهي أمانهم الفعلي مع موجات الانهيارات الاقتصادية في بلدانهم وفي العالم، وهي سندهم في الملمات، وزخرهم وعونهم في كل حين، ومستقبل صغارهم بلا أدنى ريب.. لكنهم وجدوا أموالهم، بعد حصوله المفاجئ المحزن، وجدوها بلا وظيفة؛ فهي في قبضتهم لكن الواقع نفسه معطَّل، والأنفس فقدت شهيَّتها في المتاع الدنيوي إلا قليلا، ومصالح الأبناء متوقفة، كالتعليم وأماكن الترفيه كمثلين، وبقيت الأموال في قبضات الكفوف والخزائن، كأنها سراب ما، بل فشلت جماعات من هؤلاء فيالوصول إلى مكنات البنوك، لجلب نقود من أرصدتهم، رعبا من أن يصابوا بالداءالعَيَاء في الطريق..لم يفقدوا ثقتهم بالأموال مطلقا، لكن جرت تحولات في تفهمهم لأهمية النقود؛ إذ عرفوا يقينا أن التزيد في جمعه ليس من الرَّشاد، ويكفي أن يكون المرء في ستر حال ورضا، لا أبهة وبذخ، كما عرفوا أن الأموال لو لم تخدم الآخرين، بجانب أصحابها، فلا بركة فيها، فحاجات الآخرين من عمال اليومية والذين بلا وظائف ثابتة وقليلي الدخول ومن إليهم، كشفها كورونا حتى للعميان،ولو لم يكن الإنسان في صف أخيه الإنسان فسيصيبه ضرر لا محالة من تردي أحوال أخيه.بقيت ثلاثة أشياء، أولها أن الفيروس كشف إمكانية القيام بأعمال كثيرة من المنزل، أعني طريقة العمل بنظام "on line"، وهي الأعمال التي كانت تكبِّد الناس في الماضي تكاليف شتى، ضمنها جهود المشاوير..والثانيأنه كشف أيضا هشاشة العالم المتقدم أمام العالم الثالث؛ فهو العاجز حتى الساعة عن أن يجد حلا لمأساة موتاه ومصابيه، وعلى الرغم من تعاطف العالم الثالث معه، إلا أن مهابته المادية والعلمية سقطت من أعين صغار العالم!أما الثالث فالوعي بالأقدار؛ وقد كان هذا درسا جليلا للإنسانية جميعها بالأرض.. الإنسانية المتسرِّعة التي تنسب الكوارث كلَّها إلى عقاب السماء، بمنتهى المجانية، ثم يدعو بعضُها بعضًا إلى التوبة كي ينطفئ الغضب السماوي العاتي وتنزاحالغُمَم، ناسية أننا جميعا ينبغي أن نتوب ونجدد توبتنا بين الأحايين، ببساطة، من غير جلد ذات فكلنا أهل نسيان نعمة بطبيعتنا، ولله تعالى أن يفعل ما يشاء وقتما يشاء طبعا، لكن لا يجب أن نظن بربنا سوءا البتة، لا يجب أننقتنع بأنموذج الإله الذي لا يحب خلقه ولا يعطف عليهم؛ والواجب أن نبحثعما صنعناه بأيدينا وتسبَّب في المعضلاتوالفزع والخراب..هكذا فتح الوباء بابا للتفكير المستقيم حقا، بابا واسعا للمجتهدين المستنيرين، بعيدا عن الغوغائيين الغافلين الذين يتهمون السماءويطلبون نجدتها في الوقت نفسه!