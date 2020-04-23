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الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة سباك للجنايات بتهمة حيازة 800 قرص مخدر بحدائق القبة

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:47 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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أحالت نياية حدائق القبة، سباك لمحكمة الجنايات، لحيازته أقراص مخدرة بدائرة القسم، حيث عثر بحوزته على 800 قرص مخدر قبل ترويجها.

واشتبهت أجهزة الأمن، أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، في شخص يدعى "ط. ج"، سباك، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 800 قرص مخدر، ومبلغ مالي 500 جنيه، وهاتفين محمول، وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازته لها بهدف البيع والربح غير المشروع، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وحرر المحضر اللازم.

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