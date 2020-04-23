إحالة سباك للجنايات بتهمة حيازة 800 قرص مخدر بحدائق القبة

أحالت نياية حدائق القبة، سباك لمحكمة الجنايات، لحيازته أقراص مخدرة بدائرة القسم، حيث عثر بحوزته على 800 قرص مخدر قبل ترويجها.واشتبهت أجهزة الأمن، أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، في شخص يدعى "ط. ج"، سباك، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 800 قرص مخدر، ومبلغ مالي 500 جنيه، وهاتفين محمول، وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازته لها بهدف البيع والربح غير المشروع، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وحرر المحضر اللازم.