الرقابة الإدارية تضبط 18ألف و500 كمامة مجهولة المصدر

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية انه فى إطار استكمال جهود الهيئة المبذولة، لضبط المتلاعبين في المستلزمات الطبية وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية بمحافظات الغربية، وبور سعيد، وجنوب سيناء، فقد تم ضبط كميات من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر.و أسفرت أعمال الرقابة والمرور على مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة عن ضبط (18 ألف و580 ماسك طبى، و23 ألف و889 عبوة أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.