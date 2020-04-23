إحالة مسجلي خطر سرقا مسنا بالإكراه في الزاوية الحمراء للجنح

قررت نيابة الزاوية الحمراء اليوم الخميس، إحالة مسجلين خطر لمحكمة الجنح بتهمة التعدي على مسن وسرقته رغمًا عنه تحت تهديد السلاح.كان قسم شرطة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغا من مسن أوضح فيه أنه أثناء سيره بالشارع أشهر شخصان سلاح أبيض "مطواه" وقام بتهديده والاستيلاء على ما معه.وبعمل التحريات وتكثيف الإجراءات، وبتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة وتتبع خط سير هروب المتهم ومن محل الواقعة تم ضبطه، وتبين أنهما "م.ا"، و" ص.ط" مسجلا خطر وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها والسلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.وبمواجهته اعترفا بارتكاب الواقعة وسرقة آخرين بالإكراه، وتعرف المجني عليه على المتهمين، واتهمهم بسرقته بالإكراه.