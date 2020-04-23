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الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: إلقاء مسؤولية كورونا على الصين والصحة العالمية غير مقبول

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:39 م
ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الهجوم الذي لا أساس له ومحاولات عدد من الدول الغربية إلقاء المسؤولية الكاملة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) على الصين ومنظمة الصحة العالمية، أمر غير مناسب على الإطلاق.

ونقلت وكالة أنباء روسية عن زاخاروفا قولها: "اليوم، في هذا الوضع الصعب فإن الهجمات المتحيزة التي لا أساس لها على دول معينة وعلى منظمات دولية، ومحاولات إلقاء اللوم عليها على الأزمة الوبائية الحالية، التي تتفاقم، غير مناسبة للغاية".

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الكرملين لا يرى ما يؤكد مزاعم إخفاء الصين معلومات عن فيروس كورونا المستجد.

وأثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق المساهمة المالية الأميركية في منظمة الصحة العالمية، بسبب ما وصفه بـ "سوء إدارتها" الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، موجة تنديد واسعة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم على حسابه على تويتر بعد إعلان ترامب: "لا وقت نضيعه، والشاغل الوحيد مساعدة كل الشعوب لإنقاذ الأرواح ووضع حد لتفشي فيروس كورونا المستجد".

كما أعلن الرئيس الأميركي، أنه إذا كانت الصين سمحت عن عمد بتفشي "كوفيد-19"، فسيتوجب معاقبتها، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تجري تحقيقا بالأمر.

في المقابل أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية أنه يتوجب على الولايات المتحدة، إدراك أن عدوها فيروس "كورونا" وليس الصين، ووقف الاتهامات المستمرة.

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