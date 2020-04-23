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الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. رحلة جوية لـ«إير كايرو» لإجلاء المصريين العالقين بالجزائر

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:38 م
إير كايرو
إير كايرو
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أقلعت اليوم الخميس رحلة جوية تابعة لشركة (إير كايرو) من مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة لإجلاء 68 مصريا عالقا في الجزائر بسبب أزمة فيروس (كورونا) المستجد.

ومن المقرر أن تتجه الطائرة إلى مدينة برشلونة الإسبانية لإجلاء مجموعة من العالقين المصريين هناك، قبل أن تعود إلى مدينة مرسى علم.. حيث سيخضع العائدون للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وحرص طاقم السفارة المصرية على التواجد منذ صباح اليوم بمطار هواري بومدين لتسهيل إجراءات السفر، وتقديم المساعدة للعائدين.

من جانبه، قال كريم محسن (مهندس) أحد المواطنين العائدين: "وجدنا كل الدعم من الدولة المصرية ممثلة في السفارة المصرية بقيادة السفير أيمن مشرفة، منذ بداية أزمة الكورونا، ونوجه لهم الشكر على ذلك".

وأضاف محسن "منذ بداية الأزمة اتصلنا بالسفارة المصرية للسؤال على ترتيبات العودة، وسجلوا بياناتنا وظلوا على تواصل معنا، وعندما تم إنهاء ترتيبات الرحلة اتصلوا بنا للحجز".

أما محمود غنيم (فني بإحدى شركات البترول)، فقال "كنت في مهمة عمل بالجزائر ولم أستطع العودة لمصر بسبب أزمة الكورونا، ولكن كنت على ثقة أن الدولة لن تترك أبنائها في الخارج".

وتابع ظللت على اتصال بالسفارة التي أتاحت رقما للطوارئ للاتصال على مدار الـ24 ساعة، وبالفعل وجدنا من مسؤولي السفارة كل الدعم".

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