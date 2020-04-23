نائب محافظ البحيرة تسلم 50 منزلًا بعد إعادة تأهيلهم بتكلفة 1.5 مليون

سلمت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة 50 منزلا بعد إعادة تأهيلهم بقريتي النجيلة و19 لحوم بمركز أبو المطامير، في إطار المرحلة الثانية من البروتوكول الثالث الموقع بين صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان لعام 2019-2020، لتطوير القرى الأكثر احتياجًا.وقالت بلبع إن تكلفة المنزل الواحد خمسون ألف جنيه بتكلفة إجمالية مليون وخمسمائة ألف جنيه، حيث شملت تركيب أسقف للمنازل بالإضافة إلى أعمال المحارة والكهرباء والسباكة والسيراميك والنجارة وتشطيب الدهانات.كما أكدت نائب محافظ البحيرة ضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي ودعم دوره في تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة لتحقيق التكافل الاجتماعي والاهتمام بمحدودي الدخل وأُسر الأولى بالرعاية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، كما تحدثت مع سكان القرية وأهمية إلتزامهم بالإجراءات الوقائية وقامت بتوزيع الكمامات على أهالي القرية والإستماع لمطالبهم ووضعها قيد الدراسة.وأشادت بالجهود العظيمة التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تقديم كافة أنواع المساعدات المادية والعينية للمواطنين وتأدية دورها على أكمل وجه.