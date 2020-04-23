«إيجاد» يناقش تنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان

انعقدت الدورة الـ 71 للمجلس الوزاري لدول منظمة (إيجاد) برئاسة السودان، اليوم الخميس، عبر الفيديو كونفرنس؛ لمناقشة سير تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة في جمهورية جنوب السودان.وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان - أن الدعوة لاجتماع هذه الدورة تمت من السودان، واستعرض وزراء الإيجاد الخطوات الإيجابية التي تحققت، وناقشوا العقبات والتحديات التي تعترض التنفيذ الكامل للاتفاقية.وأضاف البيان أن الاجتماع سادته روح التعاون والتعاطف مع أطراف الاتفاقية، وحثهم الوزراء على المضي قدمًا بروح التعاون التي أحرزت النجاحات التي تمت، ودعوهم إلى الاستمرار في التحلي بهذه الروح لتجاوز التحديات القائمة.