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الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تحويل مخالفي البناء للنيابة العسكرية بدمياط الجديدة

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:30 م
مخالفي البناء
مخالفي البناء
علا العلاف
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قال المهندس المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، إنه لليوم الثاني على التوالي يتم تنفيذا قرار رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتكليفات السلطة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن التصدي والتعامل بحسم مع مخالفات البناء بمدينة دمياط الجديدة وتحويلها للنيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ.

وأوضح رئيس الجهاز إن هذا يأتي في إطار حرص جهاز تنمية المدينة علي تنفيذ خطة الدولة في التدخل السريع، مع المخالفين الذين يحاولون إستغلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد Covid_19،

و أصدر"رجب"، تعليماته لإدارتى التنمية والأمن بالجهاز وبالتنسيق مع شرطة التعمير، بالإزالة الفورية لمخالفة بناء وحدة سكنية، بالمخالفة للاشتراطات وبدون ترخيص، بالمجاورة الثالثة بالحى الرابع بمدينة "دمياط الجديدة"، وإتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن حيال المخالف.

ونبه علي الإدارت المعنية بالجهاز بتشديد الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، والإزالة الفورية لأى مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكدا أنه لا تهاون مع أى مخالفات بالمدينة.

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