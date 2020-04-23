رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الصحفيين» توفر منتجات التطهير بأسعار مخفضة للأعضاء

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:30 م
الكاتب الصحفي أيمن
الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد،
الحسين عبيد
طباعة
توجه الكاتب الصحفي، أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية، بالشكر للواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفريق العمل بالوزارة، والشركات التابعة لحسن التعاون.

وأضاف عبدالمجيد، أنه تم التواصل مع شركة أبوزعبل، عبر الوزارة، ووافق مشكورًا اللواء محمد حامد، رئيس مجلس الإدارة، على توفير متطلبات النقابة، بأسعار مخفضة.

وقال عبدالمجيد: تسلمنا اليوم الخميس، الدفعة الأولى، وسيبدأ التسليم يوم الأحد، إن شاء الله، المنتجات التالية:

١- عبوة سعة ٢٥٠ مللي كحول إيثيلين ٧٠٪؜، بسعر ٢٨ جنيهًا فقط، وكان المعلن في السابق ٣٢.

٢- عبوة سعة ١٢٥ مللي كحول إيثيلين ٧٠٪؜، بسعر ١٥ جنيهًا فقط.

٣- عبوة ٤ لتر هيبوكلوريت صوديوم مركز لتطهير الأسطح وغيرها، بسعر ٢٥ جنيهًا.

وأوضح عبدالمجيد: تتاح تلك المنتجات بالطابق الأول بنقابة الصحفيين من الأحد إلى الخميس، من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة ظهرًا، إن شاء الله.

وأكد عبدالمجيد، أن العبوات الأخرى السابق الإعلان عنها، جارٍ العمل على توفيرها، وفور الاستلام سنوافيكم بالمعلومات عن كل جديد، إن شاء الله.

ووجه عبدالمجيد، التهنئة للزملاء بمناسبة شهر رمضان الكريم وأعياد المصريين مسيحيي الديانة، موجهًا حديثه للزملاء كافة، كل عام وحضراتكم وأسركم الكريمة بخير، ومصر والإنسانية في رخاء وسلام.

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء: عودة الحياة تدريجيًا بعد عيد الفطر

النيابة تحجز حنين حسام لصباح اليوم لاستكمال التحقيقات

«الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس أول أيام رمضان

عمان: الجمعة متمم لشعبان.. ورمضان السبت

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

عمان: الجمعة متمم لشعبان.. ورمضان السبت

رئيس الوزراء يعلن رسميًا مواعيد حظر التجوال في رمضان

رئيس الوزراء: عودة الحياة تدريجيًا بعد عيد الفطر

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق خلال رمضان بعد تعديل ساعات الحظر

إنفوجراف

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

image description

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء (انفوجراف)

أيام زمان

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

«حلو بس» برنامج أطفال جديد على Dmc في رمضان

الصحة

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

اليابان يروج لعقار علاج كورونا رغم تحذير الخبراء الأطباء

دواء جديد يقمع نمو الورم لمرضى سرطان الجلد

ارتفاع انبعاثات ثاني أُكسيد الكربون يضر بقدرة الإنسان على التفكير

منوعات

دعاء استقبال شهر رمضان 2020 - 1441

مدن يابانية تقدم الأقنعة كمكافأة للمتبرعين بالضرائب

أجمل صور رمضان 2020 - 1441

تحميل إمساكية رمضان 2020.. موعد الإمساك والإفطار في مصر (صور)

مقالات الرأي
مدحت بشاى
" رمضان " وروعة الحالة النقشبندبة
جمال طه
القيادة العسكرية التركية فى ليبيا تجتاح الساحل الغربى
جلال حمام
هل يتساوى التِبرُ مع التُراب؟
خالد عكاشة
ماذا يجرى للضباط الأتراك فى ليبيا؟
المزيد

الثقافة

«كتبنا» تحتفل بـ5 سنوات على تأسيسها بـ1750 كتاب ورقي وإلكتروني

وزير الثقافة الفرنسي ينعى المغني كريستوف بعد وفاته بكورونا

ورشة كتابة إبداعية مع يوسف رخا.. أول مايو

ورشة قصة قصيرة أونلاين بمكتبة «كتبنا» الثلاثاء