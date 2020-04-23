«كتبنا» تحتفل بـ5 سنوات على تأسيسها بـ1750 كتاب ورقي وإلكتروني

تحتفل منصة "كتبنا" في عيد ميلادها الخامس مع عشرات المؤلفين، بمرور 5 سنوات من الإنجازات، قامت فيهم بنشر 750 كتاب إلكتروني و800 كتاب ورقي، ويتابعها 330 ألف شخص على "السوشيال ميديا" من جميع أنحاء العالم العربي، وبدأت مؤخرًا في تقديم خدمة الكتب الصوتية لإتاحة تحويل الكتاب المقروء إلى مسموع، بحيث تصل به لفئة جديدة من المهتمين، وأيضًا أطلقت نسخة جديدة من الموقع والتطبيق بواجهة استخدام أفضل وأيسر.وتوسعت "كتبنا" في نشاطها بإطلاق منفذ للكتب المطبوعة بالاشتراك مع المقر، في وسط القاهرة بالحرم اليوناني للجامعة الأمريكية، وشاركت مطلع العام في منتدى "MIT" للشركات الناشئة بالسعودية، وسط احتفاء كبير بالخدمة التي نقدمها من المؤلفين الخليجيين الشباب ووصلت للتصفيات النهائية في برنامج "Access Sharjah" الإماراتي للشركات الناشئة، وسط مناقسة قوية.يذكر أن "كتبنا" منصة نشر شخصي تأسست في عام 2915 في مصر، تساعد الكتاب على نشر أعمالهام، وبيع أعمالهم، تستهدف القارئ العربي بشكل رئيسي، أطلقها محمد جمال وهو مهندس مصري وكاتب حائز على جائزة مسابقة الشركات العربية الناشئة "MIT".