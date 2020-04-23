بنجلاديش تمدد الإغلاق لمواجهة «كورونا» حتى 5 مايو

ذكر مسئولون، اليوم الخميس، أن السلطات في بنجلاديش مددت الإغلاق المفروض على الشركات الحكومية والتجارية ووسائل النقل عبر البلاد، فيما وصلت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" إلى 127.وسوف يستمر الإغلاق حاليا إلى الخامس من مايو، حسب أمر صادر عن وزارة الإدارة العامة، وسوف تستثنى أجهزة الطوارئ من الإغلاق.وقالت الوزارة إن المصانع يمكنها أن تعمل فقط في حال ضمنت سلامة العاملين تماشيا مع إرشادات منظمة الصحة العالمية.وسجلت بنجلاديش سبع وفيات جراء فيروس كورونا خلال الأربعة وعشرين ساعة حتى صباح اليوم الخميس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 127.وسجلت البلاد 414 حالة جديدة خلال تلك الفترة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 4186، حسب وزير الصحة، زاهد مالك.وقالت نسيمة سلطانة، المسئولة بوزارة الصحة، إن العدوى المجتمعية للفيروس بدأت قبل أكثر من أسبوع، وقال مسئولو الصحة إنها موجودة حاليا في 58 من المقاطعات الإدارية بالبلاد البالغة 64 مقاطعة.وأغلقت بنجلاديش مبدئيا المدارس ووسائل النقل والشركات الحكومية والتجارية لتسعة أيام من 26 مارس لإبطاء انتشار الجائحة.وسجلت البلاد أول ثلاث حالات بها في الثامن من مارس.