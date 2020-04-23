الجريدة الرسمية تنشر قرار «مدبولي» باعتبار السبت إجازة رسمية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باعتبار بعد غدٍ السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء.وبحسب القرار، تمنح الإجازة للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.