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الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عبدالله بالخير يكشف تفاصيل الإيقاع به فى مقلب رامز جلال

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:27 م
عبدالله بالخير
عبدالله بالخير
سناء إسماعيل
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كشف الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، عن كواليس الإيقاع به في برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني.


وقال عبدالله بالخير، خلال لقائه في برنامج MBCTrending، المذاع عبر فضائية MBC 4: "تلقيت اتصالا للظهور في أحد البرامج الخاصة بـMBC، للظهور مع الإعلامية والفنانة أروى، وأنا رأيتها في برامج حوارية، والإصرار جعلني أوافق على الظهور في البرنامج".

وأضاف: "أول لما وصلت الاستديو وجدت أروى وبدأ الحوار، وكشف لي عن كرسي بالاستديو، وذهبت للجلوس عليه، وقالت سنسألك أسئلة خفيفة إذا كذبت الكرسي يكشفك، وقلت والله هقول الصدق، ولم أشعر أن هناك مقلب".

وتابع: "فجأة عرضوا علي 3 صور منهم أحلام وجاوبت أنها صديقتي، ثم جاءت صورة رامز جلال وضحكت على الصورة وقلت أنا أحبه، ومن هنا بدأ المقلب".

يذكر أنها ليست هذه المرة التي يقع فيها عبدالله بالخير ضحية لبرامج رامز جلال، وتتميز حلقته بأنها تكون خالية من الألفاظ الجريئة.

كانت قناة MBC، عرضت البرومو الدعائي للبرنامج وظهر فيه عدد كبير من نجوم الفن والرياضة وهم: ياسمين صبري وعلي معلول ومحمود كهربا ونبيلة عبيد وريهام عبدالغفور وفيفي عبده ومحيي إسماعيل وطارق حامد وعبدالباسط حمودة وبدرية طلبة وحمو بيكا وغادة عادل وبوسي ودينا وياسمين رئيس وحسن شاكوش.

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