البحرين تعلن عن حالة وفاة لوافد بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم عن حالة وفاة لوافد يبلغ من العمر 36 عامًا، لديه أمراض وظروف صحية كامنة وكان إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا، حيث كان يخضع للعلاج والرعاية في إحدى المراكز الخاصة بالعزل والعلاج تحت إشراف طاقم طبي متخصص، معربةً الوزارة عن خالص تعازيها لأسرة المتوفى وكافة أهله وأقاربه لهذا المصاب.وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية - بأن المتوفى حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبي المختص هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفي بشكل مستمر.وأفادت الوزارة بأن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليًا فيما عدا حالة واحدة تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.