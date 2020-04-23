رئيس الوزراء البحريني يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي

أجرى رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، اتصالا هاتفيا اليوم الخميس، مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الجانبين تبادلا خلال الاتصال، التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، مبتهلين إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على البلدين وشعبيهما الشقيقين باليمن والبركات، وأن يوفق جهود البلدين الشقيقين نحو توثيق عرى الأخوة والمحبة التي تجمعهما وتقوية أواصر التعاون والتقارب الذي يرتقى بمصالحهما المشتركة.