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الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

تعرف على الفرق بين كورونا المستجد وأوبئة أخرى فى العالم

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:07 م
فيروس
فيروس
سلمى بدر
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بعد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، أوصت منظمة الصحة العالمية باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة به، وتعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء العالمي بجميع الطرق، على رأسها الحجر الصحي، زيادة نسبة الوعي بشأن النظافة الشخصية، واتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

ومع تزايد أعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد يوما بعد الآخر، كان من الطبيعي أن يقارن الأطباء بينه وبين الأمراض التي تفشت في السابق، ننشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا قارنت فيه بين الكورونا وأوبئة أخرى ظهرت في وقت سابق، من أشهرها "سارس" ثم "انفلونزا الخنازير" عام 2009، ومن بعدها وباء ايبولا. وهي الأوبئة التي تمكن العالم من السيطرة عليها والتعامل معها إلى أن تلاشت.

فيما يلي مقارنة بين كورونا والأمراض التي تفشت قبله:

* انفلونزا عام 1918:
- أبرز الأعراض:
حمي، غثيان، ألم وإسهال.

- اكتشاف أول حالة إصابة:
شهر مارس عام 1918.

- عدد الإصابات عالميا:
500 مليون شخص.

- عدد الوفيات عالميا:
أكثر من 50 مليون، وكان يقدر معدل الوفاة بحوالي 2 %.

- الانتقال:
من خلال قطرات الجهاز التنفسي.

- المجموعات الأكثر إصابة:
الكل بخلاف البالغين ما بين 20 و40 عاما.

- العلاجات المتاحة:
لم تكن هناك علاجات، فالمضادات الحيوية والمضادات الفيروسية لم تكن قد ظهرت بعد.

- اللقاحات المتاحة:
لم تتوافر لقاحات.

- نهاية الوباء:
صيف 1919.

* الانفلونزا الموسمية:
- أبرز الأعراض: حمى، سعال، ألم بالحلق وتعب.

- عدد الإصابات عالميا:
9 % من إجمالي سكان العالم.

- عدد الوفيات عالميا:
291 ألف و646 ألف، وكان يقدر معدل الوفاة بحوالي 0.1 %.

- الانتقال:
من خلال قطرات الجهاز التنفسي "الرذاذ".

- اللقاحات المتاحة:
تتوافر منها عديد من الاختيارات.

- العلاجات المتاحة:
الأدوية المضادة للفيروسات التي تحد من مدة وشدة الانفلونزا.

- المجموعات الأكثر إصابة:
كبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

* سارس من 2002 لـ 2004:
- أبرز الأعراض:
حمى، أعراض تنفسية، سعال، شعور بالضيق.

- اكتشاف أول حالة إصابة:
شهر نوفمبر عام 2002 في مقاطعة قوانجدونج الصينية.

- عدد الإصابات عالميا:
8089 في 29 دولة.

- عدد الوفيات عالميا:
774، وكان يقدر معدل الوفاة ب 15%.

- الانتقال:
عبر قطرات الجهاز التنفسي والأسطح الملوثة.

- المجموعات الأكثر إصابة:
كانت بين كبار السن ممن يبلغون من العمر 60 عاما فأكثر.

- العلاجات المتاحة:
لم تكن هناك علاجات، لكن الأدوية المضادة للفيروسات والستيرويدات كانت تأتي بنتائج ايجابية مع البعض.

- اللقاحات المتاحة:
تم توافر لقاح قرب وقت انتهاء الوباء.

- نهاية الوباء:
شهر يوليو عام 2003.

* انفلونزا الخنازير (H1N1) عام 2009:
- أبرز الأعراض:
حمى، قشعريرة، سعال ووجع بالجسم.

- اكتشاف أول حالة إصابة:
كانت في شهر يناير عام 2009 في المكسيك.

- عدد الإصابات عالميا:
حوالي 24 % من إجمالي السكان حول العالم.

- عدد الوفيات عالميا:
أكثر من 284 ألف.

- المجموعات الأكثر إصابة:
الأطفال.

- العلاجات المتاحة:
مضادات الفيروسات.

- اللقاحات المتاحة:
توافر اللقاح في ديسمبر 2009.

- نهاية الوباء:
أغسطس 2010.

* الايبولا من 2014 لـ 2016:
- أبرز الأعراض:
حمى، وجع وألم، ضعف عام، إسهال.

- اكتشاف أول حالة إصابة:
كانت في شهر ديسمبر عام 2013 في دولة غينيا.

- عدد الإصابات عالميا:
28652 في 10 دول.

- عدد الوفيات عالميا:
11325، وكان يقدر معدل الوفاة بحوالي 50%.

- الانتقال:
من خلال سوائل الجسم الدم، العرق والبراز ومخالطة المصابين عن قرب.

- المجموعات الأكثر إصابة:
20 % من كل حالات الإصابة كانت بين الأطفال.

- العلاجات المتاحة:
لم تكن هناك علاجات، بل كانت تقدم الرعاية الداعمة التي تشمل السوائل الوريدية والإماهة الفموية

- اللقاحات المتاحة:
لم تتوافر اية لقاحات.

- نهاية الوباء:
شهر مارس عام 2016.

* كورونا المستجد ( كوفيد-19)

- أبرز الأعراض:
سعال، حمى، ضيق بالنفس ووجع عام.

- اكتشاف أول حالة إصابة:
كانت في شهر ديسمبر عام 2019 في مدينة ووهان بالصين.

- عدد الإصابات عالميا: 2657611.
- عدد الوفيات عالميا: 185318.

- كيفية الانتقال:
من خلال الجهاز التنفسي والإفرازات الجسدية الأخرى.

- المجموعات الأكثر إصابة:
كبار السن ممن يزيد سنهم عن 65 عاما ويعانون من مشكلات صحية كامنة.

- العلاجات المتاحة:
لا توجد بل يتم تقديم الرعاية الداعمة، مسكنات الألم، خافض للحرارة والحمى فضلا عن المضادات الحيوية.

- اللقاحات المتاحة:
لم يتم التوصل للقاحات بعد، يتوقع توافره خلال عام تقريبا.

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