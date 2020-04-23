تعرف على الفرق بين كورونا المستجد وأوبئة أخرى فى العالم

* انفلونزا عام 1918:

- أبرز الأعراض:

- اكتشاف أول حالة إصابة:

- عدد الإصابات عالميا:

- عدد الوفيات عالميا:

- الانتقال:

- المجموعات الأكثر إصابة:

- العلاجات المتاحة:

- اللقاحات المتاحة:

- نهاية الوباء:

* الانفلونزا الموسمية:

- عدد الإصابات عالميا:

- عدد الوفيات عالميا:

- الانتقال:

- اللقاحات المتاحة:

- العلاجات المتاحة:

- المجموعات الأكثر إصابة:

* سارس من 2002 لـ 2004:

- أبرز الأعراض:

- اكتشاف أول حالة إصابة:

- عدد الإصابات عالميا:

- عدد الوفيات عالميا:

- الانتقال:

- المجموعات الأكثر إصابة:

- العلاجات المتاحة:

- اللقاحات المتاحة:

- نهاية الوباء:

* انفلونزا الخنازير (H1N1) عام 2009:

- أبرز الأعراض:

- اكتشاف أول حالة إصابة:

- عدد الإصابات عالميا:

- عدد الوفيات عالميا:

- المجموعات الأكثر إصابة:

- العلاجات المتاحة:

- اللقاحات المتاحة:

- نهاية الوباء:

- أبرز الأعراض:

- اكتشاف أول حالة إصابة:

- عدد الإصابات عالميا:

- عدد الوفيات عالميا:

- الانتقال:

- المجموعات الأكثر إصابة:

- العلاجات المتاحة:

- اللقاحات المتاحة:

- نهاية الوباء:

- أبرز الأعراض:

- اكتشاف أول حالة إصابة:

- عدد الإصابات عالميا: 2657611.

- كيفية الانتقال:

- المجموعات الأكثر إصابة:

- العلاجات المتاحة:

- اللقاحات المتاحة:

بعد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، أوصت منظمة الصحة العالمية باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة به، وتعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء العالمي بجميع الطرق، على رأسها الحجر الصحي، زيادة نسبة الوعي بشأن النظافة الشخصية، واتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.ومع تزايد أعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد يوما بعد الآخر، كان من الطبيعي أن يقارن الأطباء بينه وبين الأمراض التي تفشت في السابق، ننشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا قارنت فيه بين الكورونا وأوبئة أخرى ظهرت في وقت سابق، من أشهرها "سارس" ثم "انفلونزا الخنازير" عام 2009، ومن بعدها وباء ايبولا. وهي الأوبئة التي تمكن العالم من السيطرة عليها والتعامل معها إلى أن تلاشت.فيما يلي مقارنة بين كورونا والأمراض التي تفشت قبله:حمي، غثيان، ألم وإسهال.شهر مارس عام 1918.500 مليون شخص.أكثر من 50 مليون، وكان يقدر معدل الوفاة بحوالي 2 %.من خلال قطرات الجهاز التنفسي.الكل بخلاف البالغين ما بين 20 و40 عاما.لم تكن هناك علاجات، فالمضادات الحيوية والمضادات الفيروسية لم تكن قد ظهرت بعد.لم تتوافر لقاحات.صيف 1919.- أبرز الأعراض: حمى، سعال، ألم بالحلق وتعب.9 % من إجمالي سكان العالم.291 ألف و646 ألف، وكان يقدر معدل الوفاة بحوالي 0.1 %.من خلال قطرات الجهاز التنفسي "الرذاذ".تتوافر منها عديد من الاختيارات.الأدوية المضادة للفيروسات التي تحد من مدة وشدة الانفلونزا.كبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.حمى، أعراض تنفسية، سعال، شعور بالضيق.شهر نوفمبر عام 2002 في مقاطعة قوانجدونج الصينية.8089 في 29 دولة.774، وكان يقدر معدل الوفاة ب 15%.عبر قطرات الجهاز التنفسي والأسطح الملوثة.كانت بين كبار السن ممن يبلغون من العمر 60 عاما فأكثر.لم تكن هناك علاجات، لكن الأدوية المضادة للفيروسات والستيرويدات كانت تأتي بنتائج ايجابية مع البعض.تم توافر لقاح قرب وقت انتهاء الوباء.شهر يوليو عام 2003.حمى، قشعريرة، سعال ووجع بالجسم.كانت في شهر يناير عام 2009 في المكسيك.حوالي 24 % من إجمالي السكان حول العالم.أكثر من 284 ألف.الأطفال.مضادات الفيروسات.توافر اللقاح في ديسمبر 2009.أغسطس 2010.* الايبولا من 2014 لـ 2016:حمى، وجع وألم، ضعف عام، إسهال.كانت في شهر ديسمبر عام 2013 في دولة غينيا.28652 في 10 دول.11325، وكان يقدر معدل الوفاة بحوالي 50%.من خلال سوائل الجسم الدم، العرق والبراز ومخالطة المصابين عن قرب.20 % من كل حالات الإصابة كانت بين الأطفال.لم تكن هناك علاجات، بل كانت تقدم الرعاية الداعمة التي تشمل السوائل الوريدية والإماهة الفمويةلم تتوافر اية لقاحات.شهر مارس عام 2016.* كورونا المستجد ( كوفيد-19)سعال، حمى، ضيق بالنفس ووجع عام.كانت في شهر ديسمبر عام 2019 في مدينة ووهان بالصين.- عدد الوفيات عالميا: 185318.من خلال الجهاز التنفسي والإفرازات الجسدية الأخرى.كبار السن ممن يزيد سنهم عن 65 عاما ويعانون من مشكلات صحية كامنة.لا توجد بل يتم تقديم الرعاية الداعمة، مسكنات الألم، خافض للحرارة والحمى فضلا عن المضادات الحيوية.لم يتم التوصل للقاحات بعد، يتوقع توافره خلال عام تقريبا.