الرئيس السيسي يهنئ البرهان بحلول شهر رمضان

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجري اليوم اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، حيث قدم الرئيس له التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا للسودان وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار.ومن جانبه؛ بادل الفريق اول عبد الفتاح البرهان السيد الرئيس التهنئة بحلول الشهر الكريم، متمنيًا لمصر وشعبها السلام والازدهار.كما تناول الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور بشأن بعض القضايا الإقليمية.