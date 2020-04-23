«الطريقة المريدية بالسنغال» تدعو للتبرع للمدارس القرآنية

أصدر الشيخ محمد المنتقى امباكي، الخليفة العام للطريقة المريدية بالسنغال، بيانا طالب فيه مريدى الصوفية وجموع المسلمين، بتقديم مساعدات للمدارس القرآنية في السنغال، مركزا على أن يبدأ كل واحد بالكتاتيب الأقرب منه، كما حث على الدعاء والتضرع إلى الله تعالى والالتجاء إليه وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى.وقالت الخلافة العامة للطريقة المريدية إن هذا البيان صدر بلسان الشيخ مام مور امباكي فاضل، المسؤول عن التعليم القرآني بمدينة طوبى المحروسة، في وقت يسوده الهلع والفزع والحيرة؛ لما يعانيه الناس بسبب وباء كورونا وما ترتب منه، رفعه الله عن العباد والبلاد،.