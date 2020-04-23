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الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم الوقائى بالجيزة ومطروح

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:00 م
تعقيم
تعقيم
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أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للإدارات التخصصية المعنية باستمرار أعمال التطهير والتعقيم للميادين والأماكن الحيوية بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتكثيف جهود القوات المسلحة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

حيث قامت الإدارات التخصصية المعنية بدفع عربات التطهير والتعقيم المتحركة والثقيلة وأطقم التطهير المحمولة بنطاق محافظة الجيزة، وشملت مواقف النقل الجماعى ومحطة المترو بالمنيب، ومستشفى أم المصريين، وعددا من الشوارع الرئيسية والجانبية بمنطقة المنيب.

وفى سياق متصل؛ قامت المنطقة الغربية العسكرية بعمليات التطهير والتعقيم الوقائى بمدينة مطروح، وشملت عددا من الأماكن الحيوية والمنشآت والمصالح الحكومية ومحطة السكك الحديدية ومواقف النقل الجماعية وأفرع البنوك ومراكز الخدمات البريدية.

كما انتشرت عناصر المنطقة الغربية بمدينة النجيلة لتطهير وتعقيم مستشفى النجيلة المركزى، والمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، ووحدة صحة الأسرة، وفى مدينة سيوة تم تطهير وتعقيم هيئة تنشيط السياحة، ومواقف النقل الجماعية وعدد من المصالح والمنشآت الحكومية.

وحرصت القوات المسلحة فى أعمال التعقيم والتطهير على أن تكون الأولوية للمناطق التى تشهد تردد أعداد كبيرة من المواطنين، وعلى أن يتم التنفيذ أثناء التوقيت الذى ينفذ فيه حظر التجوال لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين بالمحافظات المختلفة.

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