رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان اللبنانى: يجب على الحكومة وقف انهيار سعر صرف العملة

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:56 م
البرلمان اللبناني
البرلمان اللبناني
أ ش أ
طباعة
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن الحكومة يجب ألا تبقى في موقع المتفرج أو الشاهد على ما يمر به لبنان من تلفت مالي والاكتفاء بالادعاء بالحرص على عدم تعرض اللبنانيين إلى الجوع والعوز.

وقال بري - في تصريح له اليوم - إن مظلة الأمان الاجتماعي الحقيقية للبنانيين، تتمثل في أن تبادر الحكومة بصورة فورية وقبل فوات الأوان إلى ممارسة سلطاتها القانونية والإجرائية، لوقف الانهيار المتسارع في سعر صرف العملة الوطنية (الليرة اللبنانية).

ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة، اشتدت وطأتها بالتزامن مع اندلاع حركة الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر الماضي، وسط تدهور يومي في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، حيث اقترب سعر الصرف في السوق الموازية من 4 آلاف ليرة للدولار، في حين أن سعر الصرف الرسمي في البنوك محدد بـ1500 ليرة فقط، على نحو تسبب في موجة غلاء كبيرة إلى جانب انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين اللبنانيين.

من ناحية أخرى، دعا رئيس المجلس النيابي إلى عقد جلسة مشتركة للجان الإدارة والعدل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات وحقوق الإنسان في البرلمان، لدراسة اقتراحات القوانين المقدمة إلى المجلس بالعفو العام، ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل.

وتستهدف اقتراحات العفو العام المقدمة من كتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل التي يتزعمها بري) والكتلة النيابية لتيار المستقبل، منح العفو عن مرتكبي بعض الجرائم، سواء من المحبوسين احتياطيًا على ذمة المحاكمات والذين يمثلون عددًا كبيرًا من الموقوفين، وكذلك تقليص مدة عقوبة السجن المقضي بها في عدد من الجرائم المرتكبة، بهدف التخفيف من الاكتظاظ الشديد الذي تعانيه السجون اللبنانية في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات مهمة

الصحة العالمية تحذر: مكافحة كورونا ستكون طويلة الأمد

رئيس الوزراء: عودة الحياة تدريجيًا بعد عيد الفطر

النائب العام يأمر بحبس حنين حسام 4 أيام

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يعلن رسميًا مواعيد حظر التجوال في رمضان

«تخفيف الحظر».. أهم قرارات رئيس الوزراء اليوم

رئيس الوزراء: عودة الحياة تدريجيًا بعد عيد الفطر

مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات مهمة

إنفوجراف

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

image description

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء (انفوجراف)

أيام زمان

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

«حلو بس» برنامج أطفال جديد على Dmc في رمضان

الصحة

اليابان يروج لعقار علاج كورونا رغم تحذير الخبراء الأطباء

دواء جديد يقمع نمو الورم لمرضى سرطان الجلد

ارتفاع انبعاثات ثاني أُكسيد الكربون يضر بقدرة الإنسان على التفكير

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

منوعات

دعاء استقبال شهر رمضان 2020 - 1441

مدن يابانية تقدم الأقنعة كمكافأة للمتبرعين بالضرائب

أجمل صور رمضان 2020 - 1441

تحميل إمساكية رمضان 2020.. موعد الإمساك والإفطار في مصر (صور)

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يتساوى التِبرُ مع التُراب؟
خالد عكاشة
ماذا يجرى للضباط الأتراك فى ليبيا؟
سيد عبدالقادر
فى انتظار الشبح المصرى
حسين عثمان
كل الطرق تؤدى إلى التعايش مع «كورونا»
المزيد

الثقافة

وزير الثقافة الفرنسي ينعى المغني كريستوف بعد وفاته بكورونا

ورشة كتابة إبداعية مع يوسف رخا.. أول مايو

ورشة قصة قصيرة أونلاين بمكتبة «كتبنا» الثلاثاء

«الثقافي الكوري» بالقاهرة يبث محاضرات تعليم اللغة عبر الإنترنت