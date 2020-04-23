في 5 أسابيع فقط.. 26 مليون أمريكي يطلبون الحصول على إعانات البطالة

أظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم الخميس أنه خلال خمسة أسابيع فقط، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 26.45 مليونا، وهو ما يتجاوز مستوى 22.442 مليون وظيفة أضافها الاقتصاد منذ نوفمبر 2009 بعد الأزمة المالية العالمية.وكشف تقرير وزارة العمل الأمريكية، أن عدد المتقدمين للحصول على طلبات إعانة في الولايات المتحدة واصل تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي، إلى 4.42 مليون خلال الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من أبريل الجاري من 5.23 مليون في الأسبوع السابق، وأعلى التوقعات التي أشارت إلى وصولها عند 4.35 مليون.ولفتت الوزارة إلى أنه رغم تراجع العدد أدنى 5 ملايين إلا أنه لا يزال مرتفعا، وذلك مع استمرار إجراءات الإغلاق الشامل وتوقف النشاط الاقتصادي الأمريكي بسبب جائحة "كورونا".وارتفع متوسط الأربعة الأسابيع – وهو المتوسط الأقل تذبذبا عن العدد الأسبوعي - بمقدار 280 ألف طلب إلى 5.78 مليون طلب.