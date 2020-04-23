حملات تطهير للمباني الخدمية والسكنية في قنا الجديدة

كلف المهندس رضوان عبدالرشيد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، المهندس عبدالرحيم الزقيم نائب رئيس الجهاز الإدارات المختصة بالمتابعة الدورية لأعمال رش وتعقيم الأماكن الحيوية بالمدينة.واوضح "رئيس الجهاز " أن حملة التعقيم شلمت مجمع البنوك، ونقطة إسعاف المدينة وقسم شرطة التعمير، والأسواق التجارية، وجميع المباني الخدمية والسكنية بالحي السكني الأول، والحي السكني الثاني، لافتا انه تم التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر بقنا ومبادرة شباب قنا على تعيقم وتطهير المدينة بالكامل لحماية وسلامة المواطنين من تفشي كوفيد _19.في إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لاحتواء أزمة فيروس كورونا المستجد.