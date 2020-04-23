«الصحة العالمية» تطالب دول أوروبا بـ«اليقظة» أمام كورونا

قال رئيس المكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إنه ينبغي على الدول الأوروبية أن تظل متيقظة، وأن تكون حذرة للغاية عند التفكير في تخفيف الإجراءات الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.وقال هانز كلوج، رئيس المكتب الذي يتخذ من كوبنهاجن مقرًا له: "الرضا عن النفس يمكن أن يكون أسوأ عدو لنا في هذا الوقت، لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بالاعتقاد بأننا آمنون وسالمون".وأضاف: "لا تخطئوا، نحن ما زلنا في مياه مضطربة للغاية، وسنبقى كذلك لبعض الوقت".وتمثل المنطقة الأوروبية بمنظمة الصحة العالمية ما يقرب من نصف العبء العالمي بالنسبة لأزمة فيروس كورونا، حيث سجلت أكثر من 1.2 مليون إصابة.