«تعليم كفر الشيخ»: مراعاة التباعد بين الطلاب في لجان الدبلومات

تفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الخميس، مقار لجان امتحانات الدبلومات الفنية بعدد من الإدارات التعليمية، ومن بينها لجان مدارس إدارة مطوبس التعليمية، للاطمئنان ومتابعة تنظيم اللجان وفق تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على الطلاب.وأكدت الدكتورة بثينة كشك، في بيان، أنه تم مراعاة الإجراءات الاحترازية، بحيث يكون 14 طالبًا فقط في اللجنة، مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم للجان، وتهويتها، وذلك بحضور الدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، وغادة النحاس مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، والدكتور عبد اللطيف غريب، مدير إدارة مطوبس التعليمية.وأضافت وكيل تعليم كفر الشيخ، أنها وجهت باستمرار عمليات التطهير والتعقيم، واتباع كل التوجيهات الواردة من الوزارة والتي تم إرسالها لمديري الإدارات التعليمية، مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة غرفة عمليات لمتابعة أعمال الامتحانات، كما تم تجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على المراقبين ورؤساء اللجان.