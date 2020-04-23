«تضامن بني سويف»: 1000 وجبة في رمضان بديلا عن موائد الرحمن

أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الخميس، منع إقامة موائد إفطار الصائمين وذلك في إطار قرارات وتوجيهات وزارة الأوقاف بمنع إقامة موائد الرحمن موجها رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون مع الجهات التنفيذية والأمنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.وأكدت إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف - في بيان اليوم - أنه سيتم توزيع 1000 وجبة ساخنة يوميا خلال شهر رمضان على بعض الأسر بالقرى الأكثر احتياجا، وتم تخصيص طن لحوم لهذا الغرض ويتم طهي الإفطار بمطابخ مديرية التضامن، مشيرة إلى حزمة من المساعدات العينية التي يتم توزيعها على مدار الشهر الفضيل بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.