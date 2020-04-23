وفد الجيزة يوزع 5 آلاف كرتونة وشنطة رمضانية على المواطنين

وزع عمرو عبدالرسول خطاب، نائب رئيس اللجنة العامة للحزب بالجيزة، 5 آلاف كرتونة وشنطة رمضانية على قرى دائرة مركز كرداسة، ومراكز محافظة الجيزة.وذلك تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، واستمرارًا للمبادرات التي أطلقها الحزب لدعم الدولة المصرية والمواطنين في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، وبمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، وتحت إشراف الكاتب الصحفي طارق تهامي، عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة العامة للحزب بمحافظة الجيزة.وقال عمرو عبدالرسول خطاب، نائب رئيس اللجنة العامة للحزب بالجيزة، إن المبادرة تأتي في إطار توجيهات المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الوفد، في الوقوف إلى جوار الوطن والمواطنين في هذه الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا.وأضاف عبدالرسول أن الكراتين الرمضانية تم توزيعها على أحياء: إمبابة والهرم والعجوزة والصف وأطفيح وأبوالنمرس ومركز الجيزة وبولاق الدكرور وقرى مركز كرداسة ومراكز الجيزة، من خلال التواصل مع لجان حزب الوفد في محافظة الجيزة، مشيرا إلى أن رؤساء اللجان قاموا باستلام الكراتين لتوزيعها على أهالينا بالجيزة وكرداسة.وأشاد عبدالرسول بدور الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 سواء من خلال الإجراءات الطبية أو من خلال التنسيق الكامل بين الوزارات لتوفير كل السلع للمواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك.وتابع قائلا: "وندعو الله عز وجل أن تظل مصر دائمًا سلمًا سلامًا وأمنًا وأمانًا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية".