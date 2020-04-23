للعام الرابع.. «الإمام الطيب» يناقش القيم وقضايا الفقه في رمضان

ويأتي برنامج «الإمام الطيب» في إطار جهود فضيلة الإمام الأكبر التي يسعى من خلالها إلى التجديد في الفكر والعلوم الإسلامية، وتجديد الفكر الديني، وبيان سماحة وتعاليم الإسلام، وتفاعل فضيلته مع القضايا المعاصرة، وتحقيق الاستفادة من مختلف وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق قدر أكبر من التواصل الفعال في جميع أنحاء العالم.

واصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقديم برنامجه «الإمام الطيب»، وذلك للعام الرابع في شهر رمضان المبارك، حيث يتناول البرنامج مجموعة من القيم والأخلاق التي يجب أن يتحلى بها كل شخص والتي من شأنها الارتقاء بالأمم والمجتمعات.ويتناول فضيلة الإمام الأكبر خلال برنامجه «الإمام الطيب» هذا العام عددا من القضايا المستجدة على الساحة، وخصوصًا وباء كورونا وما استجد معه من قضايا فقهية معاصرة، ومجموعة من القيم مثل بر الوالدين، والحياء، والعدل، والرحمة، والتواضع، والمروءة، والعفة، والحياء، ورسائل لتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر القيم الدينية السمحة.ومن المقرر أن يذاع برنامج «الإمام الطيب» على عدد من القنوات في مصر والعالم العربي، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر على «فيسبوك»، وقناة فضيلته الرسمية على اليوتيوب، والصفحات الرسمية للأزهر ‏الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.وساهم برنامج «الإمام الطيب» على مدار الأعوام الماضية في خلق حالة من النقاش الفكري والمجتمعي حول القضايا التي يتناولها فضيلته، وخلق مساحات لتبادل الآراء حول قضايا البرنامج عبر وسائل الإعلام، كما حرص فضيلته على تصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة، وحظي البرنامج باهتمام مؤسسي وأكاديمي ومجتمعي وعرضته قنوات مصرية وعربية.