قيادات جامعة بنها تتبرع بـ20% من مكافآتهم لصندوق تحيا مصر

وافق مجلس جامعة بنها، برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، على التبرع بمبلغ مليون جنيه من حصيلة مكافآت القيادات الجامعية لصالح صندوق تحيا مصر، وذلك في إطار التضامن مع أجهزة ومؤسسات الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال السعيد إن مجلس الجامعة تلقى عدد من المبادرات المقدمة من القيادات الأكاديمية، وبعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من الاستعداد للتبرع بنسبة من مكافآتهم المقررة لهم من الموارد الذاتية بالجامعة كتبرع لصندوق تحيا مصر لدعم الفئات المتضررة من تداعيات فيروس كروونا المستجد، مثل العمالة الغير منتظمة والأطقم الطبية والتمريض، والتي تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس.وأشار السعيد إلى أن المجلس وافق على قبول المبادرات والتبرع بـ20% من مكافآت رئيس الجامعة والنواب وعمداء الكليات ووكلائها ومديرى الوحدات والمراكز الخاصة.وأشاد رئيس جامعة بنها بمبادرة قيادات وأساتذة جامعة بنها على التبرع بجزء من مكافآتهم لصندوق تحيا مصر، والتى تأتى في إطار حرصهم على المشاركة المجتمعية والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل العمالة الغير منتظمة ودعم الأطقم الطبية من أبناء الوطن.