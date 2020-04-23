الاقتصاد السويسرى يتجه لأكبر انكماش له منذ السبعينيات

ذكرت الحكومة السويسرية في نظرة مستقبلية، أنه من المتوقع أن يعاني اقتصاد البلاد هذا العام من أكبر حالة انكماش يتعرض لها منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، حسب ما جاء في تقرير إخباري، اليوم الخميس.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الاقتصاد السويسري سوف يتعافى ببطء في عام 2021، حسب ما كشفته الحكومة في توقعاتها الجديدة.وقد خفضت وزارة الدولة للشئون الاقتصادية في برن توقعاتها، اليوم الخميس، حيث قالت إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 6.7% في عام 2020، ليكون أسوأ مما كان عليه خلال فترة الأزمة المالية.وقالت "بلومبرج" إن السبب وراء ذلك يرجع إلى أن الاستهلاك الخاص في سويسرا سيواجه رياحا معاكسة، تتضمن ارتفاع معدلات البطالة وتشكك المواطنين بشأن المستقبل، بالإضافة إلى الانكماش الذي تواجهه دول العالم.