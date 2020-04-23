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الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعرف على أماكن 6 معرض و38 هايبر وسوبرماركت أهلا رمضان ببني سويف

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:35 م
أهلا رمضان
أهلا رمضان
بنى سويف- محمد حفيظ
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قال المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين ببني سويف، اليوم الخميس، إنه تم إقامة 6 معارض أهلا رمضان لبيع الخضر والفاكهة وهم: معرض بميدان المديرية بمدينة بني سويف، ومعرض بشارع الشباب بمدينة ببا، ومعرض بطريق سمسطا – الشنطور، ومعرض بشارع طراد النيل بمدينة الواسطى، معرض بجوار مجلس مدينة اهناسيا، ومعرض النادي الرياضي بمركز ناصر

وأضاف "عبد الله" فى تصريحات صحفية أنه يوجد هايبرات وسوبر ماركات مشاركة في المعرض وهى ببندر مدينة بني سويف: المصرية، والصفوة، وراية، وأولاد رجب، والأبرار 1، والأبرار 2، وأوكازيون جميع الفروع، والجناينى، والأنوار، والزهراء، والخديوي، وبني سليمان، وفي مركز بني سويف: سوبر ماركت ممدوح أفندى، وسوبر ماركت أولاد ماجد، وسوبر ماركت الأرزاق بالله، وفي مركز الواسطى هايبرات: المصرية، فاملي شوب، وماركات الأصدقاء، أولاد جمال، خير زمان، الشيخ خالد، أولاد لبيب.

وفي مركز ناصر: هايبر البركة، وسوبر ماركات: رجب يونس، سعيد أبوقورة، وبمركز سمسطا: هايبر زمان، وسوبر ماركات: خير زمان، لعله خير، وبمركز اهناسيا: هايبر المصرية، واوكازيون، وسوبر ماركات: المحمدي، الكوثر، العمدة، وبمركز ببا: سوبر ماركات: التحرير، الروبي، الجمعية دراد النيل، أولاد كامل.

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