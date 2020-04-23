«دفاع البرلمان»: وعي الشعب المصري يمنع انتشار كورونا

أشاد النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بدور القيادة السياسية والحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأضاف النائب في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الحكومة المصرية تقوم بمتابعة أزمة انتشار الفيروس بالتعاون مع كافة أجهزة المختلفة، لافتًا إلى أن الدولة تدير الأزمة بشكل مميز، في إطار وعي وحرص أبناء الشعب المصري في التصدي لهذا الفيروس.ولفت النائب إلى أنه يجب على المواطنين تنفيذ تعليمات الحكومة الوقائية من أجل حماية كافة الشعب المصري من انتشار الفيروس، مشيرًا إلى أن وعي الشعب المصري هو الذي سيمنع انتشار الفيروس وتفاقم الأزمة.