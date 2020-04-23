«مستقبل وطن» بالمنيا يطلق «إحنا معاك» لمساعدة الأكثر احتياجا

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بالمنيا، تحت رعاية النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة، مبادرة "إحنا معاك"، لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا والمتضررة من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.ووزعت الأمانة 10000 ألاف كرتونه وشنطة مواد غذائية كمرحلة أولى على الأسر الأكثر احتياجا، بقرى الأمل، كفر المغربي، الهمة، الفرن، مكين، السرو، أبو طرخان، النويرات، أبو جناح، معصرة حجاج، بله المستجدة، السلام، ونزلة بني سعيد.وأكد النائب أن تلك المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجا، والمتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، وستستمر طوال شهر رمضان، وسيتم توزيع المواد الغذائية على جميع القرى والمناطق الأكثر احتياجا مساهمة من الحزب للوقوف بجانب هذه الأسر، وسد حاجة المواطن من السلع الغذائية في إطار السياسة التي ينتهجها مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم.