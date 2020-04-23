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الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حزب الوفد يواصل مبادرة توزيع «هدية رمضان» بالغربية

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:35 م
هدية رمضان
هدية رمضان
إسلام نصير
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واصل حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، مبادراته لتوزيع مساعدات المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة، لدعمهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

جاء ذلك في إطار المسئولية المجتمعية التي يتبناها بيت الأمة لمساندة الدولة المصرية وكل المواطنين خلال الأزمة والتي شهدت العديد من المبادرات على كل الأصعدة المرتبطة بالأزمة في المحافظات المختلفة.

وفي محافظة الغربية، تكفل المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، بتوزيع 15 طنًا من المواد الغذائية، في إطار المبادرة التي دشنها "بيت الأمة"، لدعم المواطنين وخاصة الفئات والقرى الأكثر تضررًا في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال الجندي إن بيت الأمة كان ولا يزال بيتًا حقيقيًا لكل مصري، وما يقوم به الحزب على كل الأصعدة هو واجب وطني تجاه مصرنا الغالية ويتحتم على الجميع التكاتف معا كي تمر الأزمة بسلام على الجميع.

وأضاف الجندي أنه تم توزيع كميات من السلع الغذائية على الفئات الأكثر تضررًا بمحافظة الغربية، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع الأجهزة المعنية لدعم قريتي: "صفط تراب، وكفر جعفر" بكميات إضافية من السلع الغذائية دعمًا لهم ولمساندتهم في محنتهم بعد أن قررت الحكومة عزل تلك القرى بسبب ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل القرية، مؤكدًا أن حزب الوفد وقياداته سيواصلون مد يد العون والدعم والتعاون مع الجميع في جميع محافظات مصر على كل الأصعدة.

وأشاد الجندي بالجهود التي تتخذها الحكومة في الوقت الحالي لتوفير السلع الغذائية والعمل على تشغيل كل طاقات المصانع لتوفير السلع بالأسواق لعدم حدوث أزمة في نقص السلع، بجانب الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الوقائية الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، وحماية المواطنين.

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