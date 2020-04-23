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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ماجدة هجرس: جامعة القناة ضمن أفضل 300 جامعة في العالم

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:34 م
ماجدة هجرس
ماجدة هجرس
مصطفى دياب
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قالت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، إن مؤسسة "التايمز" للتعليم العالي، أعلنت عن ترتيب الجامعة من 201 إلى 300 للعام 2020 في تصنيف الاستدامة ضمن 806 جامعة عالميًا، موضحا أن الجامعة حصلت على المركز الثانى على مصر بعد جامعتى الإسكندرية وبنها.

وأضافت رئيس جامعة القناة - في بيان اليوم - أن تميز الجامعة عالميًا جاء لدورها فى تحقيق جميع السبعة عشر هدفًا للتنمية المستدامة للأمم المتحدة الجامعة، وبالأخص الهدف الثاني القضاء على الجوع، بالمركز 13، والهدف الثالث الصحة الجيدة بالمركز 201 - 300، والهدف الرابع عشر الحياة تحت الماء بالمركز 74، والهدف السابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف بالمركز 101 – 200.

يذكر أن مؤسسة "تايمز" أشارت إلى إن إدراج جامعة قناة السويس، للعام الثاني، في تصنيف تأثير الاستدامة الذي يعد إنجازًا كبيرًا ويميز الجامعة كرائد عالمي، وهو مما يدل على التزام الجامعة ليس فقط بدعم أهداف التنمية المستدامة من خلال التدريس والبحث ونقل المعرفة، ولكن أيضًا لتجسيد الأهداف في الممارسات والسياسات والإجراءات الداخلية للمؤسسة وكذلك تقديم أدلة يمكن التحقق منها على أنشطتها.

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