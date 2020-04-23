تسليم 11 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة بكفر الشيخ

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، تسليم 11 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن.حيث أوضح محافظ كفر الشيخ، في بيان، أنه تم تسليم 11 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم " منير محمد فرحات من مركز بلطيم، محمد فوزي محمد مريكب، جمال ابو زيد الديباوي، رمزي علي ابراهيم ابو سعده من مركز دسوق، مصطفى يوسف الزاهد، من مركز سيدي غازي، كامل فوزي جبر من مركز مطوبس، عبدالمجيد عبده، من مركز دسوق، عمر عطيه محمد، فؤاد السيد علي، نادية عبدالنبي رمضان، من مركز الحامول، رشوان عبدالباري موسي الزعيقي، من مركز مطوبس ".وأشار محافظ كفرالشيخ، أن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، كما أن هناك بعض حالات التظلم يتم دراستها بواسطة اللجنة الرباعية، لاتخاذ قرار نهائي للتسعير وبذلك تصل عقود التقنين إلي 413 عقد تقنين.وأكد محافظ كفرالشيخ، علي مراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.