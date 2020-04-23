محافظ بنى سويف يناقش استعدادات شهر رمضان بالقطاعات الحيوية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، أن المحافظة أتمت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان من خلال خطة شاملة تتضمن إجراءات محكمة وخطوات عملية لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال الشهر الكريم، من خلال رفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والعمل على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين.جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بحضور الدكتور عاصم سلامة، بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي، السكرتير العام، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي فيما يتعلق بتوجيهات الحكومة في القطاعات والمجالات الحيوية، وملفات النظافة والإشغالات، بالإضافة إلى مراجعة الاستعدادات النهائية وخطة عمل القطاعات الخدمية والمرافق خلال الشهر الكريم.وشدد محافظ بنى سويف على أنه يتابع بنفسه تنفيذ الجدول الميداني للمتابعة على كافة المستويات التنفيذية، وما ينتج عنها من إجراءات عاجلة وتقارير يومية يتم رفعها للمختصين بداية من رؤساء المجالس القروية مرورا برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري القطاعات المعنية خاصة مديرية التموين، وصولا إلى الإدارات المختصة بالمتابعة والتفتيش بديوان عام المحافظة، ثم يتم رفعها للسكرتير العام والسكرتير العام المساعد انتهاءً بالمحافظ للوقوف على المستجدات أولا بأول في هذا الشأن.