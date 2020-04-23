رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف يناقش استعدادات شهر رمضان بالقطاعات الحيوية

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:34 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف- محمد حفيظ
طباعة
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، أن المحافظة أتمت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان من خلال خطة شاملة تتضمن إجراءات محكمة وخطوات عملية لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال الشهر الكريم، من خلال رفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والعمل على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بحضور الدكتور عاصم سلامة، بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي، السكرتير العام، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي فيما يتعلق بتوجيهات الحكومة في القطاعات والمجالات الحيوية، وملفات النظافة والإشغالات، بالإضافة إلى مراجعة الاستعدادات النهائية وخطة عمل القطاعات الخدمية والمرافق خلال الشهر الكريم.

وشدد محافظ بنى سويف على أنه يتابع بنفسه تنفيذ الجدول الميداني للمتابعة على كافة المستويات التنفيذية، وما ينتج عنها من إجراءات عاجلة وتقارير يومية يتم رفعها للمختصين بداية من رؤساء المجالس القروية مرورا برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري القطاعات المعنية خاصة مديرية التموين، وصولا إلى الإدارات المختصة بالمتابعة والتفتيش بديوان عام المحافظة، ثم يتم رفعها للسكرتير العام والسكرتير العام المساعد انتهاءً بالمحافظ للوقوف على المستجدات أولا بأول في هذا الشأن.
محافظ بنى سويف يناقش استعدادات شهر رمضان بالقطاعات الحيوية
محافظ بنى سويف يناقش استعدادات شهر رمضان بالقطاعات الحيوية

موضوعات متعلقة

«تخفيف الحظر».. أهم قرارات رئيس الوزراء اليوم

مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات مهمة

المفتى: صلاة التراويح تؤدى فى البيت ولا يجوز إقامة جماعات بأفنية المنازل

مدبولي: لا بد من التعايش مع استمرار فيروس كورونا

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يعلن رسميًا مواعيد حظر التجوال في رمضان

«تخفيف الحظر».. أهم قرارات رئيس الوزراء اليوم

مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات مهمة

رئيس الوزراء: عودة الحياة تدريجيًا بعد عيد الفطر

إنفوجراف

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

image description

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء (انفوجراف)

أيام زمان

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

«حلو بس» برنامج أطفال جديد على Dmc في رمضان

الصحة

اليابان يروج لعقار علاج كورونا رغم تحذير الخبراء الأطباء

دواء جديد يقمع نمو الورم لمرضى سرطان الجلد

ارتفاع انبعاثات ثاني أُكسيد الكربون يضر بقدرة الإنسان على التفكير

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

منوعات

دعاء استقبال شهر رمضان 2020 - 1441

مدن يابانية تقدم الأقنعة كمكافأة للمتبرعين بالضرائب

أجمل صور رمضان 2020 - 1441

تحميل إمساكية رمضان 2020.. موعد الإمساك والإفطار في مصر (صور)

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يتساوى التِبرُ مع التُراب؟
خالد عكاشة
ماذا يجرى للضباط الأتراك فى ليبيا؟
سيد عبدالقادر
فى انتظار الشبح المصرى
حسين عثمان
كل الطرق تؤدى إلى التعايش مع «كورونا»
المزيد

الثقافة

وزير الثقافة الفرنسي ينعى المغني كريستوف بعد وفاته بكورونا

ورشة كتابة إبداعية مع يوسف رخا.. أول مايو

ورشة قصة قصيرة أونلاين بمكتبة «كتبنا» الثلاثاء

«الثقافي الكوري» بالقاهرة يبث محاضرات تعليم اللغة عبر الإنترنت