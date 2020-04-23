مدبولي: حرصنا على استمرار العمل ولا بد أن نؤقلم نفسنا مع الإجرءات الاحترازية

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة تحاول التعامل مع الفيروس كما يحدث على مستوى العالم ودول كثيرة بدأت تفتح وتخفف القيود ولابد أن نوعى المواطنين والدولة أن نؤقلم نفسنا على بعض الاجراءات الاحترازية حتى لا ينتشر بصورة كبيرة.وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الحظر في رمضان، حرصنا على استمرار قطاع التشييد والبناء فى العمل ونهدف للحفاظ علي صحة المواطنين من خلال الإجراءات المتبعة، وكنا حريصين علي تطبيق الإجراءات واستمرار عجلة الاقتصاد المصري وتحقيق أقل الخسائر.كان رئيس الوزراء قد أكد أننا في هذه المرحلة يجب أن نأخذ في الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية.