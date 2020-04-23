مدبولي: الإصلاح الاقتصادي ساعدنا على تحمل تداعيات مواجهة كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفى اليوم الخميس، إن هناك تغيرا نوعيا في نظرة العالم في مواجهة فيروس كورونا، والعديد من الدول بدأت أخذ إجراءات نحو تخفيف القيود للسماح بدوران عجلة الانتاج للحفاظ.وأضاف، أن الاقتصاد المصري واجه مشاكل مثل كل دول العالم مثل قطاعات الطيران والسياحة، وهذا له تداعيات كبيرة، متابعا: "حاولنا تخفيف الخسائر على الاقتصاد المصري، ونعرف قيمة التكاليف الباهظة التي سندفعها".وواصل: الاصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر أعطانا المساحة لنتحمل التداعيات السلبية التي تعانيها مصر من جراء تداعيات فيروس كورونا".كان رئيس الوزراء قد أكد أننا فى هذه المرحلة يجب أن نأخذ فى الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية.