الأردن واليابان يبحثان تنسيق الجهود لمجابهة كورونا

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، أهمية استمرار تنسيق الجهود على المستويين الثنائي والدولي، لمجابهة وباء فيروس كورونا المستجد.وأكد عاهل الأردن ورئيس وزراء اليابان- حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، على ضرورة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سبل التصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، والحفاظ على صحة وسلامة الشعوب.وأعرب العاهل الأردني عن تقديره لليابان على دعمها المستمر للأردن، خصوصًا في هذه الظروف الاستثنائية، مشددًا على وقوف بلاده إلى جانب اليابان في جهودها لمواجهة هذا الوباء، مؤكدًا عمق علاقات الصداقة بين الأردن واليابان، والحرص على توسيع التعاون والشراكة الاستراتيجية بينهما.