121 حالة وفاة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل سبع وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 121 حالة.وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 1158 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 13930 حالة.ولفت المتحدث إلى تسجيل 113 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1925 حالة.