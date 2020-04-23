مدبولي: نحاول تطبيق التوازن بين صحة المواطن ودوران عجلة الاقتصاد

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، إن الحكومة والدولة تعاملت مع أزمة كورونا بأسلوب اعتمد على التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن، وبين الحفاظ على عجلة الاقتصاد المصري.وأضاف، أن هناك تأثيرا شديدا على مستوى العالم على مستوى الاقتصاد، وبدأ يظهر تداعيات على اقتصاديات العالم.وتابع: شددنا على تطبيق الاجراءات الاحترازية، لكن كنا حريصين على دوران عجلة الاقتصاد، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية في المصانع".كان رئيس الوزراء قد أكد أننا فى هذه المرحلة يجب أن نأخذ فى الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية.